Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,36% para 29.377,01 pontos e o Nasdaq recuava 0,20% para 11.879,73 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,05% para 3.580,09 pontos.

Os setores que mais perdiam no começo da sessão em Wall Street eram o financeiro, o tecnológico e o imobiliário.

Nos ganhos, lideravam as empresas de serviços públicos, as ligadas à saúde e as de bens de consumo essenciais.

Após dois dias de perdas, na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina terminou em terreno positivo, depois de terem surgido informações sobre o recomeço das negociações no Congresso para um programa de apoio orçamental à economia norte-americana. O Dow Jones subiu 0,15% e o Nasdaq avançou 0,87%.

EO // EA

Lusa/Fim