Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,83% para 43.808,29 pontos e o Nasdaq perdia 0,15% para 19.932,83 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,22% para 6.104,29 pontos.

O grupo UnitedHealth liderava as descidas no Dow Jones com uma queda de 9,35%, depois de ser conhecido que o Departamento de Justiça norte-americano iniciou uma investigação sobre práticas de cobrança da empresa ao sistema de seguros de saúde Medicare.

Na sessão anterior, Wall Street fechou no 'vermelho' devido a receios associados ao consumo e à queda da retalhista Walmart, que apresentou previsões para o exercício fiscal em curso consideradas dececionantes pelos investidores.

No mercado obrigacionista, as obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos recuavam de 4,51%, o valor de encerramento na quinta-feira, para 4,49%.

O barril de petróleo WTI do Texas também baixava e seguia a 71,44 dólares.

