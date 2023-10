Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,17% para 33.358,12 pontos e o Nasdaq baixava 0,56% para 13.351,17 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,40% e estava em 4.291,49 pontos.

O preço do barril de petróleo do Texas (WTI ) começou a negociar em alta no mercado nova-iorquino, com uma subida de 3,6% e perto de 86 dólares, com a perspetiva de que o conflito no Médio Oriente afete o mercado.

Os preços do petróleo têm aumentado após o ataque surpresa do grupo islamista Hamas a Israel no sábado, que levou a uma nova guerra entre os dois lados.

No índice Dow Jones, a petrolífera Chevron liderava os ganhos ao subir 2,40%.

As principais praças europeias também negociavam com descidas moderadas, depois de terem encerrado na sexta-feira com ganhos. Paris registava uma descida de 0,46% e Frankfurt perdia 0,54%.

