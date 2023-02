Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,02% para 33.694,15 pontos e o Nasdaq recuava 0,49% para 11.726,12 pontos.

O índice alargado S&P 500 cedia 0,11% e estava em 4.076,87 pontos.

No índice Dow Jones, a petrolífera Chevron liderava as subidas (1,83%) e a Salesforce destacava-se nas descidas (-3,50%).

O preço do barril de petróleo do Texas começou a negociar com uma subida de 1,36% para 79,12 dólares, depois de a Rússia anunciar que vai reduzir em março a sua produção de petróleo em 500.000 barris diários.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina fechou no 'vermelho', com os investidores focados na política da Reserva Federal e no ritmo de subida das taxas de juro.

