Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,15% para 32.203,09 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, perdia 1,02% para 11.222,41 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,77% para 3.888,12 pontos.

Antes da abertura da bolsa, as transações eletrónicas das ações do banco norte-americano SVB foram suspensas, à espera de uma comunicação da entidade, após a agitação causada pelo anúncio de um aumento de capital urgente.

O Silicon Valley Bank (SVB) caiu mais de 60% na quinta-feira, com os investidores preocupados com os levantamentos feitos por clientes do banco, o que levou a este aumento de capital e à venda de uma vasta carteira de títulos financeiros.

A tentativa do banco de encontrar liquidez após a corrida aos depósitos dos seus clientes está a gerar inquietação no setor financeiro e tem feito cair as ações dos bancos.

No índice Dow Jones, a empresa de serviços financeiros American Express (-3,50%) e o banco Goldman Sachs (-2,59%) lideravam as perdas.

Pouco antes da abertura da bolsa, foram também divulgados dados que apontam para um abrandamento no mercado laboral norte-americano.

A economia norte-americana criou mais emprego em fevereiro do que o previsto, mas a taxa de desemprego subiu para 3,6%, anunciou o Departamento do Trabalho.

