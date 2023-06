Cerca das 14:55 (hora de Lisboa), o Dow Jones recuava 0,52% para 33.773,15 pontos e o Nasdaq caía 1,22% para 13.464,27 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 recuava 0,85% para 4.344,22 pontos.

Se os três indicadores fecharem em queda, colocarão um ponto final na sequência de várias semanas de ganhos.

A pressionar o desempenho de Wall Street estão os receios dos investidores após as recentes subidas de taxas de juro por vários bancos centrais e as declarações, ao longo desta semana, do presidente de Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, de que poderão ser necessários mais aumentos até ao final do ano.

As atenções estão também hoje focadas na divulgação dos PMI da indústria transformadora e serviços de junho, no Estados Unidos, após os PMI da zona euro terem revelado o prior resultado em cinco meses e indicado que a região se aproxima da estagnação.

LT // EA

Lusa/Fim