Às 15:19 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,85% para 33.148,31 pontos e o Nasdaq recuava 1,36% para 13.127,13 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,66% para 4.260,23 pontos.

Os juros proporcionados pela compra de obrigações do Tesouro a 10 anos atingiam hoje 4,75%, um nível que não era visto desde 2007, depois de terem encerrado na segunda-feira em 4,69%.

O rendimento da dívida do Tesouro a 10 anos serve como referência para as taxas hipotecárias, como barómetro de confiança dos investidores e tende a evoluir em ritmo contrário ao da bolsa, atraindo investimentos que procuram modelos de poupança com menos riscos.

Entre as 30 cotadas que integram o índice Dow Jones, destacavam-se as descidas do banco Goldman Sachs (-2,33%) e da Home Depot (-2,50%).

Na segunda-feira, Wall Street terminou a sessão em terreno misto, já sob o efeito da subida dos rendimentos obrigacionistas.

