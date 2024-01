Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,58% para 37.375,76 pontos e o índice alargado S&P 500 recuava 0,53% para 4.758,81 pontos.

O índice tecnológico Nasdaq perdia 0,43% para 14.910,18 pontos.

Antes da abertura do mercado, o grupo financeiro Goldman Sachs anunciou que teve um lucro de 8.516 milhões de dólares (7.822 milhões de euros) em 2023, um resultado melhor do que o esperado, mas 24% menos do que em 2022.

No quarto e último trimestre do ano, o mais seguido pelos analistas em Wall Street, o Goldman Sachs aumentou consideravelmente os lucros, para 2.008 milhões de dólares (1.845 milhões de euros), 58% acima do que tinha registado no mesmo período do ano anterior.

As ações do grupo lideravam as subidas no índice Dow Jones (+0,82%), depois de terem começado por descer nos primeiros minutos de operações.

O banco Morgan Stanley, que também divulgou resultados, com lucros de 9.087 milhões de dólares (8.352 milhões de euros) em 2023, menos 18% do que em 2022, via as suas ações recuarem 3,24%.

No quarto trimestre, os lucros do Morgan Stanley baixaram quase 32%.

Nos outros mercados, o barril de petróleo WTI do Texas começou a negociar em baixa, descendo 0,21% para 72,53 dólares, com os investidores pendentes da tensão no Médio Oriente.

Na segunda-feira, a bolsa de Nova Iorque esteve encerrada por ser feriado nos Estados Unidos.

EO // JNM

Lusa/fim