Às 15:20 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 1% para 33.081,06 pontos, o Nasdaq perdia 0,64% para 11.948,77 pontos e o S&P 500 recuava 0,54% para 4.086,54 pontos.

Na quarta-feira a bolsa de Nova Iorque já tinha fechado no vermelho, após a reunião da Fed, que no comunicado final não indicou se haverá subidas adicionais das taxas de juro, ao contrário do habitual.

As ações dos bancos regionais norte-americanos voltaram hoje a estar sob pressão, em particular as do PacWest, que perdia 43% no início da sessão, arrastando outros bancos regionais, numa semana muito volátil, após a intervenção e venda do First Republic Bank, absorvido pelo gigante financeiro JPMorgan Chase.

Entre as 30 cotadas que integram o índice Dow Jones, as maiores perdas eram as da Nike (-2,76%) e Walt Disney (-2,27%) e os maiores ganhos eram os da Amgen (0,61%) e Walmart (0,5%).

