Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,59% para 35.096,25 pontos e o Nasdaq perdia 0,64% para 13.699,52 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,61% e estava em 4.462,13 pontos.

Pouco antes da abertura do mercado, o Departamento do Comércio anunciou que as vendas a retalho subiram 0,7% em julho nos Estados Unidos, em comparação com o mês anterior, o que indica que o consumo continua sólido nos Estados Unidos.

Os investidores seguem também atentos à evolução da economia chinesa.

O banco central da China baixou hoje a taxa de referência para empréstimos de médio prazo, visando "manter níveis de liquidez razoáveis no sistema bancário", numa altura em que os dados económicos estão aquém das expectativas.

Os dados da produção industrial do país indicam que cresceu 3,7%, em termos homólogos, em julho, valor que representa uma desaceleração em relação aos dados de junho (4,4%).

Após um início de ano promissor, a recuperação da segunda maior economia mundial no pós-pandemia tem dado sinais de desaceleração.

Na sessão anterior, a bolsa de Nova Iorque encerrou positiva, apoiada pelos ganhos das tecnológicas.

