Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 0,29% para 35.179,44 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, descia 0,08% para 13.961,64 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,39% para 4.496,60 pontos.

Nos primeiros minutos de operações, a bolsa nova-iorquina continuava negativa, depois de ter terminado a sessão anterior em queda, na sequência da descida da classificação da dívida dos Estados Unidos pela agência de notação financeira Fitch. O índice Nasdaq registou uma desvalorização de 2,17%.

Hoje, os investidores aguardam a divulgação de resultados da Apple e da Amazon, após o fecho do mercado.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, as empresas com maiores perdas eram a Salesforce (-2,11%) e a Walgreens (-1,03%), enquanto os maiores ganhos eram da Intel (0,51%) e da Boeing (0,3%).

