Às 15:09 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 1,14% para 39.114,99 pontos e o Nasdaq, dominado por tecnológicas, recuava 1,41% para 16.164,86 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,99% para 5.191,99 pontos.

Os dados da inflação divulgados na passada sexta-feira reduziram a esperança dos investidores de ver uma redução das taxas de juro em junho.

Na sexta-feira, o Departamento do Comércio publicou o índice de preços no consumidor PCE, que confirmou uma ligeira subida da inflação em fevereiro nos Estados Unidos, sobretudo devido ao aumento dos preços da energia.

Segundo este índice, que é o mais seguido pela Reserva Federal (banco central), a taxa de inflação homóloga avançou para 2,5%, contra 2,4% em janeiro, mas a nível mensal a subida de preços foi de 0,3%, quando tinha sido de 0,4% no mês anterior.

No início da sessão, as ações da Tesla baixavam quase 6% depois de a empresa ter dado a conhecer um relatório sobre a produção e as entregas de veículos no primeiro trimestre de 2024, que dececionou os analistas.

Por outro lado, os rendimentos das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos subiam para 4,391%.

