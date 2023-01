Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,16% para 33.923,79 pontos e o Nasdaq recuava 0,90% para 11.519,09 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,58% e estava em 4.047,08 pontos.

No índice Dow Jones, a Microsoft (-1,52%) e a petrolífera Chevron (-1,43%) destacavam-se nas descidas e, nas subidas, a American Express (2,37%) liderava.

Esta semana, os investidores aguardam os resultados de empresas como a Apple, a Amazon, a Meta e a Alphabet e estão também atentos às decisões que sairão da reunião da Fed.

O preço do barril de petróleo do Texas negociava no mercado nova-iorquino com uma descida de 2,13% para 77,98 dólares.

A rentabilidade das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos subia para 3,55%.

Na sexta-feira, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta, animada pelos dados da inflação nos Estados Unidos.

A inflação abrandou em dezembro para 5%, contra 5,5% em novembro, segundo o índice PCE, um indicador que o banco central norte-americano privilegia.

No conjunto da semana, o Dow Jones subiu 1,8%, o Nasdaq 4,3% e o índice S&P 500 avançou 2,5%.

