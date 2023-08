Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,43% para 34.620,56 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançava 0,29% para 13.760,31 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,18% para 4.444,05 pontos.

A tecnológica Nvidia, fabricante de 'chips' e uma das empresas em destaque na inteligência artificial, anunciou na quarta-feira, após o fecho do mercado, que no segundo trimestre do seu exercício fiscal teve um lucro de 6.188 milhões de dólares, 843% mais do que no mesmo período do ano passado e duplicou a sua faturação para 13.507 milhões de dólares.

Desde o início do ano, a empresa registou uma valorização superior a 220% e a sua capitalização bolsista ultrapassou um bilião de dólares. Hoje, as ações da Nvidia subiam perto de 4% negociando a 488 dólares.

Os investidores seguem também atentos ao início da reunião de responsáveis de bancos centrais em Jackson Hole, Wyoming.

O presidente da Reserva Federal (Fed) norte-americana, Jerome Powell, discursa na sexta-feira, uma intervenção que pode dar alguns sinais sobre as decisões de política monetária que serão adotadas a partir de setembro.

