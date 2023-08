Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones avançava 0,52% para 35.398,69 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, subia 0,73% para 14.062,20.

O índice alargado S&P 500 seguia a crescer 0,51% para 4.524,99 pontos.

Nos primeiros minutos de operações, a bolsa de Nova Iorque seguia assim positiva, depois de na quarta-feira e na quinta-feira ter fechado a cair, na sequência da descida da classificação da dívida dos Estados Unidos pela agência de notação financeira Fitch.

A Amazon apresentou na quinta-feira ao final do dia as suas contas trimestrais, que mostram um crescimento de 11% do volume de negócios e a inversão do prejuízo do ano passado em lucro de 6,7 mil milhões de dólares (6,1 mil milhões de euros).

Já a Apple voltou a apresentar um recuo do seu volume de negócios trimestral, mas o lucro subiu 2,3%, para 19,9 mil milhões de dólares, acima das expectativas dos analistas.

