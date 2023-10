Cerca das 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,63% para 33.838,65 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, registava uma ligeira subida de 0,01% para 13.576,73 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,50% para 4.372,15 pontos.

Pouco antes da abertura do mercado, alguns dos principais bancos norte-americano divulgaram os seus resultados.

O JPMorgan Chase, maior banco dos Estados Unidos, teve um lucro de 13.151 milhões de dólares (12.496 milhões de euros) no terceiro trimestre, um aumento de 35% em termos homólogos, após a aquisição do First Republic Bank em maio.

O banco liderava as subidas no índice Dow Jones, avançando 4,11%.

O terceiro maior banco dos Estados Unidos, Wells Fargo, obteve um lucro de 5.767 milhões de dólares (5.481 milhões de euros), um aumento de 60,6% em relação aos mesmos três meses do ano passado.

O preço do barril de petróleo do Texas (WTI) começou a negociar em alta no mercado nova-iorquino, com uma subida de 4,02% para 86,24 dólares, revertendo a tendência de descida dos últimos dias.

