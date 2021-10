Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,88% para 35.219,27 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançava 0,32% para 14.871,02 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,49% e estava em 4.459,87 pontos.

Na quinta-feira, os três principais índices da bolsa nova-iorquina fecharam com ganhos expressivos, no seguimento de bons resultados trimestrais de bancos e de um indicador favorável sobre o emprego nos Estados Unidos (uma descida dos pedidos de subsídio de desemprego).

O Dow Jones Industrial Average ganhou 1,56%, uma das suas melhores valorizações desde julho, o Nasdaq avançou 1,73% e o S&P subiu 1,71%.

A banca destacou-se nos ganhos depois apresentar um aumento dos lucros no terceiro trimestre, com o Bank of America a subir 4,47%, o Citigroup 0,70% e o Morgan Stanley a registar uma valorização de 2,46%.

Hoje, o Goldman Sachs indicou que obteve lucros de 5.378 milhões de dólares (4.638 milhões de euros) no terceiro trimestre, o que representa um aumento de 60% em relação ao mesmo período de 2020. As ações do Goldman Sachs subiam 2%.

Nos outros mercados, o barril de petróleo do Texas subia para 82,38 dólares e os rendimentos das obrigações do Tesouro a 10 anos subiam para 1,565%.

