Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,59% para 32.960,63 pontos e o tecnológico Nasdaq avançava 0,80% para 12.800,25 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,38% para 4.167,97 pontos.

Pouco antes da abertura da sessão em Wall Street, foram divulgados dados sobre a inflação nos Estados Unidos, que acelerou para 4,4% em abril, depois de vários meses de abrandamento, segundo o índice PCE publicado hoje pelo Departamento do Comércio, o mais seguido pela Reserva Federal (Fed).

Em relação a abril de 2022, o aumento de preços foi de 4,4%, contra 4,2% no mês anterior. Na comparação mensal, a inflação atingiu 0,4%, acelerando igualmente face a março, quando tinha ficado em 0,1%.

Depois de uma semana de preocupação com a falta de avanços nas negociações para aumentar o teto da dívida dos Estados Unidos e com a possibilidade de os Estados Unidos entrarem em incumprimento em junho, hoje o nervosismo parece diminuir.

Segundo vários 'media' norte-americanos, as equipas do Presidente democrata, Joe Biden, e do líder republicano da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, já chegaram a um entendimento em algumas das grandes linhas e há a esperança de um acordo, que pode ser anunciado em breve.

