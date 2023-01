Às 14:54 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,31% para 33.239,65 pontos e o Nasdaq avançava 0,45% para 10.433,66 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,59% para 3.846,66 pontos.

Os investidores aguardam a divulgação das atas da última reunião da Reserva Federal (Fed), esperando sinais sobre as próximas movimentações do banco central norte-americano, que ao longo de 2022 iniciou uma subida das taxas de juro para conter a elevada taxa de inflação.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, as mais beneficiadas eram a Salesforce (3,83%) e a Intel (3,27%) e as maiores perdas eram as da Microsoft (-3,66%).

O preço do barril de petróleo do Texas começou a sessão em baixa no mercado nova-iorquino, com uma queda de 2,76% para 74,81 dólares, numa altura em que os investidores se mostram cada vez mais preocupados com o aumento de casos de covid-19 na China, principal importador mundial de petróleo, que pode afetar a procura.

Na terça-feira, a praça nova-iorquina encerrou em baixa a sua primeira sessão de 2023, prolongando a tendência descendente do fim do ano anterior, afetada em particular pelas desvalorizações da Tesla e da Apple, que hoje seguem a recuperar.

