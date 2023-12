Cerca das 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,59% para 37.302,53 pontos e o Nasdaq avançava 0,84% para 14.902,40 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,86% para 4.738,75 pontos.

Pouco antes da abertura do mercado foi anunciado que a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no terceiro trimestre foi revista em baixa para 4,9% em ritmo anualizado, continuando com um bom ritmo de crescimento.

A Micron Technology subia 6,5% depois de reportar resultados mais fortes do que era esperado pelos analistas, no último trimestre.

Na quarta-feira, a bolsa de Nova Iorque fechou no 'vermelho', com o Dow Jones a perder 1,27% após nove sessões consecutivas de ganhos. O Nasdaq baixou 1,5% e o S&P 500 cedeu 1,47%.

