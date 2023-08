Às 14:52 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,43% para 35.002,22 pontos e o Nasdaq somava 0,23% para 13.975,55 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,06% para 4.500,23 pontos.

Pouco antes da abertura do mercado, foi anunciado que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no segundo trimestre foi revisto em baixa para 2,1% em ritmo anualizado, contra 2,4% na estimativa inicial.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, pela terceira sessão consecutiva, após a divulgação de dados que apontam para uma queda nas vagas de emprego nos Estados Unidos.

A divulgação do relatório JOLTS do Departamento do Trabalho indicou que as ofertas de emprego caíram para 8,8 milhões em julho, quando estavam em 9,2 milhões em junho, situando-se agora no nível mais baixo desde março de 2021.

Esta indicação, embora pareça desfavorável, pode ser interpretada como um sinal de abrandamento no mercado laboral, o que apoia a possibilidade de a Reserva Federal norte-americana (Fed) renunciar a um novo aumento das taxas de juro.

Hoje, dados divulgados pela empresa ADP referem que em agosto foram criados 177.000 postos de trabalho no setor privado, abaixo do esperado pelos analistas.

