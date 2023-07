Às 14:46 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,41% para 35.095,81 pontos e o Nasdaq avançava 0,32% para 14.399,57 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma valorização de 0,35% para 4.571,14 pontos.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, pela sétima sessão consecutiva, depois de vários bancos terem apresentado resultados melhores do que o previsto.

Contudo, o grupo financeiro norte-americano Goldman Sachs anunciou hoje que, no segundo trimestre, teve lucros de 1.216 milhões de dólares, uma descida de 62% em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

As ações do Goldman Sachs lideravam as descidas no índice Dow Jones e recuavam 1,28%.

