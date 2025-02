Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,09% para 44.789,81 pontos e o Nasdaq avançava 0,31% para 19.853,42 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,12% para 6.091,11 pontos.

Pouco antes da abertura do mercado, foi anunciado que a taxa de desemprego nos Estados Unidos desceu uma décima em janeiro, situando-se em 4%, com a criação de 143.000 novos empregos, segundo dados publicados pelo Departamento do Trabalho.

A criação de emprego abrandou em relação aos 307.000 postos de trabalho que surgiram em dezembro e ficou abaixo do esperado pelos analistas.

No entanto, a taxa de desemprego desceu ligeiramente e o mercado laboral norte-americano continua a mostrar solidez.

Na quinta-feira, depois do fecho de Wall Street, a Amazon anunciou que registou, no quarto trimestre, um volume de negócios de 187,8 mil milhões de dólares e um lucro de 20 mil milhões, quase o dobro do que obteve há um ano.

Mas as suas previsões de receitas para o trimestre em curso, entre 151 mil milhões de dólares e 155,5 mil milhões, ficaram abaixo do esperado pelos investidores. Hoje, as ações da Amazon desciam 2,24%.

