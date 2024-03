Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones avançava 0,39% para 38.939,43 pontos e o índice alargado S&P 500 subia 0,28% para 5.172,09 pontos.

O índice tecnológico Nasdaq subia 0,78% para 16.399,17 pontos.

Os números sobre o emprego divulgados hoje pouco antes da abertura de Wall Street indicaram que em fevereiro foram criados 275.000 postos de trabalho, acima do que era esperado, mas houve uma subida na taxa de desemprego para 3,9%.

Por outro lado, o aumento dos salários foi menor do que o previsto, o que é considerado um sinal positivo no combate à inflação e pode encorajar a Reserva Federal (banco central) a descer as taxas de juro nos próximos meses.

As taxas estão desde julho entre 5,25% e 5,50%, o nível mais alto desde 2001, após sucessivas subidas para travar a inflação.

Apesar da descida da inflação, os responsáveis do banco central têm afirmado que preferem esperar vários meses até terem a certeza que os preços não voltam a subir.

