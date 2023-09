Às 15:10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,24% para 33.749,44 pontos e o Nasdaq somava 1,18% para 13.358,41 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,64% para 4.327,68 pontos.

O rendimento das obrigações do Tesouro dos Estados Unidos a 10 anos descia para 4,51%, contra 4,57% no encerramento na quinta-feira.

O início da sessão em Wall Street foi marcado pelo otimismo após a divulgação de números da inflação do índice PCE, o mais seguido pela Reserva Federal (Fed), banco central norte-americano.

A inflação subjacente (que exclui os preços da energia e dos alimentos) abrandou em agosto para 3,9%. É a primeira vez desde setembro de 2021 que fica abaixo de 4%.

"Este índice PCE, um pouco abaixo das expectativas, aliviou Wall Street", observou Edward Moya, da Oanda, citado pela AFP. "Isto sugere que o processo de desinflação está claramente em funcionamento, o que alivia um pouco as preocupações sobre um novo aumento das taxas de juro por parte da Fed" até ao final de 2023, acrescentou.

O otimismo beneficiava em particular as ações das grandes tecnológicas, como a Amazon, Nvidia ou Meta, todas com valorizações acima de 1%.

Mas há ainda várias incertezas que pairam sobre a praça nova-iorquina, como a trajetória da economia, que já está em fase de desaceleração e pode ainda ser afetada por um prolongamento da greve no setor automóvel e pela possível suspensão de vários serviços do Estado se não for ultrapassado o impasse orçamental no Congresso.

Os Estados Unidos estão cada vez mais perto de uma paralisação da administração para a qual parece não haver solução à vista.

Um grupo de republicanos apoiantes do ex-Presidente Donald Trump (2017-2021) tem resistido a aceitar uma solução a curto prazo que permita o financiamento das agências federais depois de 30 de setembro, quando acabam os fundos disponíveis.

