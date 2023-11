Às 14:40 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,44% para 33.993,55 pontos e o Nasdaq, dominado por empresas tecnológicas, avançava 0,86% para 13.407,91 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,88% para 4.355,49 pontos.

Antes da abertura do mercado, o Departamento do Trabalho indicou que a criação de emprego nos Estados Unidos abrandou acentuadamente em outubro e que a taxa de desemprego subiu de 3,8% para 3,9%.

Em outubro, foram criados 150.000 empregos, menos do que o esperado (175.000) e quase metade do número de setembro (297.000).

Nos últimos meses, o mercado laboral norte-americano tem-se mantido sólido, apesar das subidas das taxas de juro decididas pelo banco central para abrandar a atividade e conter a inflação.

No entanto, os dados divulgados hoje mostram um mercado laboral mais débil do que o esperado, o que pode levar a Fed a não subir de novo as taxas de juro em breve.

Na quarta-feira, a Fed deixou as taxas de juro inalteradas, pela segunda vez consecutiva, mas o presidente do banco central, Jerome Powell, não excluiu um novo aumento na reunião de dezembro.

No índice Dow Jones, as ações da Apple baixavam 1,17%, depois de a empresa tecnológica ter apresentado resultados no final da sessão anterior.

A Apple anunciou uma descida da faturação no último trimestre do seu exercício (-0,72%), a quarta consecutiva, mas os lucros subiram 11% para cerca de 23 mil milhões de dólares.

EO // EA

Lusa/fim