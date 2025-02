Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,26% para 44.418,06 pontos e o Nasdaq registava uma valorização de 0,83% para 19.685,33 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,40% para 6.050,13 pontos.

O mercado obrigacionista seguia relativamente estável, com os rendimentos dos títulos do Tesouro a registarem uma ligeira descida depois de Trump ter dito no domingo que iria impor tarifas de 25% a todas as importações de aço e alumínio. Os juros das obrigações a 10 anos estavam em 4,46%, quando tinham ficado em 4,50% na sexta-feira.

Donald Trump também indicou que anunciaria nos próximos dias "taxas alfandegárias recíprocas" para alinhar a taxação dos produtos que entram nos Estados Unidos com a forma como são taxados os produtos norte-americanos no estrangeiro.

As ações de empresas produtoras de aço e alumínio nos Estados Unidos registavam uma subida, com a perspetiva de saírem vencedoras desta imposição de tarifas.

A Nucor Corporation, uma empresa sediada em Charlotte, Carolina do Norte, que produz aço e produtos relacionados, subia 5,7% e uma outra fabricante de aço, a Cleveland-Cliffs, com sede em Cleveland, Ohio, avançava 14,2%. No alumínio, a Alcoa subia 2,8%.

A McDonald's avançava 4,6% e liderava as subidas no Dow Jones, apesar de ter reportado lucros e receitas que ficaram ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas.

A cadeia de restauração informou hoje que encerrou o exercício de 2024 com um lucro líquido de 8.223 milhões de dólares (7.963 milhões de euros), menos 2,9% em relação ao ano anterior.

No quarto trimestre, o lucro líquido da McDonald's caiu 1% para 2.017 milhões de dólares (1.953 milhões de euros), enquanto as receitas caíram 0,3% para 6.388 milhões de dólares (6.186 milhões de euros).

