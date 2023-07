Às 15:19 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,24% para 34.429,72 pontos e o Nasdaq avançava 0,91% para 14.045,64 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,55% para 4.496,79 pontos.

Na quarta-feira, foi anunciado que a inflação nos Estados Unidos desacelerou em junho para 3%, o nível mais baixo desde março de 2021. Em termos mensais, os preços no consumidor subiram duas décimas em relação ao mês de maio, um dado melhor do que era esperado.

Hoje, foi divulgado que os preços no produtor também abrandaram acima do esperado.

Com estes dados, a Reserva Federal (banco central) deve decidir se volta a subir as taxas de juro este mês ou se as mantém no nível atual.

Nos primeiros minutos de transações na bolsa nova-iorquina, a PepsiCo subia 1,66% e a companhia Delta Air Lines avançava 1,69%, após terem apresentado resultados trimestrais.

