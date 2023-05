Às 15:15 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,37% para 33.580,27 pontos e o Nasdaq aumentava 1,59% para 12.156,99 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 1,26% para 4.112,45 pontos.

Pouco antes da abertura de Wall Street, foi anunciado que a taxa de desemprego nos Estados Unidos baixou uma décima, para 3,4%, em abril, com uma sólida criação de emprego.

Em abril, foram criados 253.000 postos de trabalho, muito acima dos 180.000 antecipados pelos analistas.

Os salários continuaram a aumentar em abril, mas a um ritmo mais lento.

"Isto vai reforçar a probabilidade de a Fed [Reserva Federal] continuar a subir as taxas de juro", considerou Chris Zaccarelli, do Independent Advisor Alliance, citado pela AFP.

Essa perspetiva levou a uma subida das taxas das obrigações, que tinham descido após as decisões da Fed serem anunciadas, na quarta-feira. O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos seguia a 3,45% contra 3,37% no dia anterior.

As ações dos bancos também subiam, a recuperar das perdas recentes e o banco regional PacWest recuperava 48,26%, quase apagando a queda da véspera.

Os grandes bancos seguiam a mesma tendência, como era o caso do Citigroup (+2,66%) ou do Wells Fargo (+2,49%).

No índice Dow Jones, a Apple liderava as subidas (+4,62%) após ter apresentado resultados que superaram as expectativas.

EO // EA

Lusa/fim