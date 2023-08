Às 14:48 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,22% para 34.636,91 pontos e o Nasdaq avançava 0,27% para 13.742,32 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,03% para 4.434,69 pontos.

Esta semana será marcada pela divulgação de indicadores macroeconómicos importantes, incluindo uma segunda estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no segundo trimestre, o índice de inflação PCE (o mais seguido pela Reserva Federal) e os números oficiais do emprego em agosto.

Na segunda-feira, a bolsa de Nova Iorque encerrou em alta, com o Dow Jones a ganhar 0,62% e o Nasdaq 0,84%.

Hoje, entre os 30 títulos que integram o Dow Jones, as maiores descidas eram da Salesforce (-1,11%) e da Microsoft (-0,45%), enquanto nas subidas se destacavam a Verizon (2,01%) e a 3M (1,87%).

