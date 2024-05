Às 15:13 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones registava uma ligeira variação negativa de 0,01% para 39.868,86 pontos e o Nasdaq subia 0,06% para 16.843,02 pontos.

O índice alargado S&P 500 também descia 0,01% e estava em 5.320,71 pontos.

Os investidores aguardam hoje a divulgação das atas da última reunião da Reserva Federal (Fed) e os resultados da Nvidia, após o fecho do mercado.

Quase desconhecida há dois anos, a tecnológica Nvidia (-0,66%) ganhou notoriedade com os desenvolvimentos da inteligência artificial. A capitalização do grupo de Santa Clara é a terceira mais importante do S&P 500 (2,32 biliões de dólares).

"Seria exagerado dizer que tudo vai girar hoje à volta da Nvidia, mas será certamente o evento do dia", afirmou, numa nota Patrick O'Hare, de Briefing.com, citado pela AFP.

As atenções vão também incidir nas atas da última reunião de política monetária da Fed, que podem dar indicações sobre os próximos passos do banco central norte-americano.

No mercado obrigacionista, o rendimento da dívida do Tesouro norte-americano a 10 anos seguia a 4,43% contra 4,41% no encerramento do dia anterior.

