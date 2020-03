Wall Street segue com fortes quedas após recomeço da sessão

A bolsa de Nova Iorque continuava em forte queda depois de uma curta interrupção no início da sessão, devido ao pânico sobre a pandemia do novo coronavírus, apesar dos esforços do banco central norte-americano para tranquilizar os investidores.

