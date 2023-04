Pelas 16:38 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava 0,63% para 33.816,36 pontos e o tecnológico Nasdaq descia 0,66% para 12.085,92 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 4.132,05, uma queda de 0,34%.

Apesar de os grandes bancos terem apresentado fortes lucros, as ações seguem esta tarde a cair em Wall Street, mostrando as preocupações com as taxas de juros e a força da economia.

Christopher Waller, membro do conselho de administração da Fed, disse hoje que podem ser necessários mais aumentos nas taxas de juros, indicando que, mesmo após o fim dos aumentos, as taxas provavelmente terão de permanecer altas por mais tempo do que o esperado.

