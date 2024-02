Os resultados finais da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,40%, o tecnológico Nasdaq progrediu 1,30% e o alargado S&P500 avançou 0,96%.

"Hoje tivemos uma pequena recuperação", sintetizou Jack Ablin, da Cresset Capital. "Já se tinha acelerado um pouco no final da sessão de terça-feira, o que criou o cenário para a sessão de hoje", acrescentou.

Na véspera, Wall Street claudicou com a publicação do índice de preços no consumidor, que saiu acima das expectativas, indicando que a subida dos preços vai levar mais tempo do que desejado para regressar a um ritmo moderado.

"Os investidores deixaram passar a noite e regressaram hoje com outra atitude", ironizou Jack Ablin.

Numerosos operadores retiveram a informação de que a subida dos preços continua a abrandar e que as baixas da taxa de juro de referência da Reserva Federal continuam na agenda para este ano, se bem que em menor número do que esperado há algum tempo.

"Concluíram assim que a economia continua a comportar-se bem", sublinhou Ablin.

Depois de na terça-feira terem ignorado - uma vez não são vezes - as megacapitalizações das tecnológicas, os investidores regressaram a estes títulos, aplicando milhares de milhões nestas ações, que têm puxado a praça nova-iorquina desde há mais de um ano.

Rainha incontestada desta tendência, a Nvidia, especialista em cartas gráficas, voltou a estar em destaque.

O seu desempenho bolsista permitiu mesmo à empresa de Santa Clara, no Estado da Califórnia, superar nesta sessão as capitalizações da Amazon e da Alphabet, para se tornar a terceira maior de Wall Street, e a quarta do mundo, com 1,825 mil milhões de dólares.

A ultrapassagem da Amazon ocorreu apesar dos analistas anteciparem um volume de negócios da Nvidia, a divulgar na próxima semana, equivalente a um décimo do conglomerado do comércio eletrónico, baseado em Seattle, no Estado de Washington).

À semelhança da Nvidia, também a Meta (+2,86%), Tesla (+2,55%), AMD (+4,17%) ou Netflix (+4,47%) beneficiaram do movimento de compra que caracterizou o dia nestas ações.

Já o Dow Jones, em contrapartida, sofreu em parte, devido aos títulos ditos da velha economia, os valores ditos defensivos, teoricamente menos sensíveis à conjuntura.

Assim, a Walmart (-0,37%), a Johnson & Johnson (-0,47%) ou a Procter & Gamble (-0,41%) fecharam em perda.

RN // RBF

Lusa/fim