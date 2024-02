Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,60% para 38.428,42 pontos e o Nasdaq recuava 0,31% para 15.580,11 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,21% para 4.948,31 pontos.

Numa entrevista ao programa "60 Minutes" da CBS News, transmitida no domingo, Powell afirmou: "o crescimento está a avançar a um ritmo sólido, o mercado de trabalho é forte e, com uma economia tão forte, sentimos que temos de abordar a questão de quando começar a cortar as taxas de juro com cuidado".

Na reunião da passada quarta-feira, a Fed manteve as taxas de juro inalteradas e disse que espera alcançar maior confiança na descida da inflação antes de começar a suavizar a política monetária.

Uma posição reiterada nesta entrevista por Powell, que considerou pouco provável que a descida das taxas comece na próxima reunião, em março.

