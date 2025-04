Pelas 15:00 em Lisboa, o Dow Jones perdia 2,58%, perdendo mais de mil pontos desde a abertura e ficando abaixo dos 40.000 pontos (39.499,53 pontos), enquanto o tecnológico Nasdaq baixava 2,85% para 16.078,44 pontos.

O alargado S&P 500 apresentava perdas entre estes dois índices, ao recuar 2,64% para 5.253,87 pontos.

À mesma hora, as bolsas europeias agravavam as suas perdas, com Milão a perder 5,91%, Madrid 5,22%, Paris e Londres 3,96% e Frankfurt 3,94%.

Já o principal índice português, o PSI, recuava 4,06% para 6.684 pontos, com os seus 15 títulos no 'vermelho'.

O barril de crude para entrega em junho recuava mais de cinco dólares desde a abertura, para 64,78 dólares, enquanto o euro negociava a 1,0998 dólares.

Na quinta-feira, as bolsas europeias fecharam em baixa, a descer cerca de 3%, mas a queda foi muito menor do que a registada em Wall Street, onde os principais indicadores terminaram o pior dia desde 2020, com fortes perdas, que variaram entre 4% e 6%.

O Dow Jones terminou a recuar 3,98% para 40.545,93 pontos, que compara com o máximo desde que o índice foi criado em 1896, de 45.014,04 pontos, em 04 de dezembro de 2024.

O Nasdaq, índice de cotadas de alta tecnologia, fechou a cair 5,97% para 16.550,61 pontos, contra o máximo de sempre, de 20.173,89 pontos, verificado em 16 de dezembro de 2024.

O mercado continua a ser condicionado pelo anúncio de tarifas recíprocas por parte do Presidente dos EUA, Donald Trump, que, no entanto, manifestou a sua disponibilidade para negociar se as ofertas forem "fenomenais".

JO // JNM

Lusa/Fim