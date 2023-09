Pelas 14:45 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava 0,39% para 33.870,46 pontos e o tecnológico Nasdaq cedia 0,69% para 13.182,67 pontos.

O índice alargado S&P 500, por seu turno, situava-se em 4.309,08 pontos, uma perda de 0,67%.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, com o Dow Jones a ganhar 0,13%.

O mundo pode não estar preparado para taxas de juros da Reserva Federal dos EUA (Fed) a 7% juntamente com um cenário de estagflação, disse Jamie Dimon, CEO do JPMorgan Chase & Co., sociedade gestora de participações sociais, numa entrevista ao Times of India.

Segundo a Bloomberg, Jamie Dimon, que referiu que as taxas podem precisar de subir ainda mais para combater a inflação, acrescentou que a diferença entre 5% e 7% seria mais dolorosa para a economia do que passar de 3% para 5%.

A Fed determinou uma subida sequencial de 5,25 pontos percentuais que elevou a taxa de referência para 5,5% -- o nível mais elevado em 22 anos.

Os decisores dos EUA sinalizaram que as taxas terão de permanecer mais elevadas durante mais tempo para conter a inflação, embora os mercados monetários estejam a antecipar cortes a partir do próximo ano.

A Fed deixou inalterada a taxa de juro básica na última reunião, numa medida esperada no início deste mês, embora novas projeções trimestrais mostrassem que 12 das 19 autoridades eram favoráveis a outro aumento ainda neste ano.

