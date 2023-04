Pelas 14:51 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,12% para 33.684,27 pontos e o tecnológico Nasdaq crescia 0,92% para 12.037,13 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 4.104,92 pontos, mais 0,32%.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, com o Dow Jones a ceder 0,11%.

Os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA aumentaram para 239.000 na semana passada, o nível mais elevado do último ano, segundo dados do departamento do trabalho norte-americano.

Este é o maior número desde janeiro de 2022, quando foram registados 251.000 pedidos.

A média das últimas quatro semanas aumentou em 2.250 para 240.000, um máximo de novembro de 2021.

