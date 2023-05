Pelas 14:49 em Lisboa, o índice Dow Jones Industrial valorizava-se 0,32% para 33.125,84 pontos, enquanto o Standard & Poor's subia 0,46% para 4.128,89 pontos e o tecnológico Nasdaq recuperava 0,19% para 12.366,63 pontos.

Na terça-feira, Wall Street fechou em terreno negativo, com os investidores inquietos com os indicadores que foram divulgados e também com a perspetiva de taxas de juro elevadas durante mais tempo do que o admitido.

O chefe global de estratégia cambial da Brown Brothers Harriman, Win Thin, afirmou, citado pela Bloomberg, que existe a sensação nos mercados de que "há um esforço real para evitar uma situação catastrófica com a questão do teto da dívida, já que a data de 1 de junho está a aproximar-se rapidamente", mas adverte "estarem atentos".

Também está a contribuir para um "sentimento mais positivo" por parte dos investidores a recuperação dos bancos regionais, depois de o Western Alliance Bancorp ter apresentado um crescimento dos depósitos, aliviando as preocupações do mercado sobre a saúde do setor financeiro.

Os investidores estão ainda atentos aos pedidos de subsídio de desemprego que serão esta semana divulgados, à inflação no Japão e aos discurso da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, que vai participar num painel na conferência dos bancos centrais do Brasil.

Além disso, aguardam pela intervenção do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, e do antigo presidente da Fed Ben Bernanke num evento na sexta-feira.

Na área cambial, o euro desvalorizou-se 0,3% para 1,0829 dólares, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos recuou um ponto base para 3,52%.

