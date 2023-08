Pelas 14:45 (hora de Lisboa), o Dow Jones recuava 0,87% para 35.164,34 pontos e o tecnológico Nasdaq caía 1,07% para 13.845,27 pontos.

O índice alargado S&P 500, por sua vez, descia 0,65% para 4.489,00 pontos.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, com o Dow Jones a ganhar 1,16%, após uma semana de perdas.

Hoje, a agência de notação financeira Moody's desceu a notação da dívida de várias entidades norte-americanas, gerando maior cautela nos mercados financeiros.

As exportações da China caíram 14,5% em julho, em comparação com igual período do ano passado, para 281,8 mil milhões de dólares (256,4 mil milhões de euros), depois da descida de 12,4% registada em junho, indicaram dados das Alfândegas chinesas.

Na quinta-feira serão divulgados dados sobre a inflação nos Estados Unidos e na sexta-feira sobre o mercado grossista, informações que são tidas em conta pela Reserva Federal dos EUA (Fed) para a decisão sobre as taxas de juro, que poderão voltar a subir.

