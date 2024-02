Às 15:15 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,48% para 39.261,44 pontos e o índice alargado S&P 500 avançava 0,39% para 5.106,62 pontos.

O Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, subia 0,20% para 16.074,71 pontos.

Na sessão anterior, a bolsa nova-iorquina fechou com o Dow Jones a subir 1,18% para 39.069,11 pontos e o SP 500 a avançar 2,11% para 5.087,03 pontos, os dois a fixarem novos recordes de encerramento. O Nasdaq avançou 2,96% para 16.041,62 pontos.

Segundo os analistas, o mercado beneficiou dos sólidos resultados anunciados na quarta-feira à noite pela tecnológica Nvidia.

Em 2023, a empresa fabricante de 'chips' multiplicou por seis o seu lucro líquido graças ao avanço da Inteligência Artificial (IA).

Na quinta-feira, as ações da Nvidia terminaram a sessão com uma subida de 16% para 785,38 dólares, a capitalização bolsista do grupo aumentou 277 mil milhões de dólares, terminando no fecho nos 1,96 biliões, no terceiro lugar das "Sete Magníficas" da tecnologia, atrás da Microsoft e da Apple. Hoje, registavam um aumento de 3,86%, já acima de 800 dólares.

As ações do 'site' de reserva de viagens Booking recuavam 8,35%, após ter divulgado previsões para o primeiro trimestre que dececionaram o mercado, embora os resultados relativos ao quarto trimestre de 2023 tenham sido melhores do que o previsto.

No mercado obrigacionista, os juros das obrigações do Tesouro a 10 anos seguiam em 4,30%, quando na véspera estavam em 4,32%.

EO // EA

Lusa/fim