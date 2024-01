Os resultados definitivos indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average progrediu 0,36%, fechando pela primeira vez acima dos 38 mil pontos, em 38.001,81.

O tecnológico Nasdaq avançou 0,32%, mas o alargado S&P500, depois de ter batido na sexta-feira um máximo velho de dois anos, voltou hoje a fechar em terrenos inéditos, nos 4.850,43 pontos.

"Os investidores mantiveram o entusiasmo da semana passada", sintetizou Peter Cardillo, da Spartan Capital. "Esta vai ser uma semana importante, com indicadores relevantes no final da semana, a variação do produto interno bruto [PIB] e o índice PCE da inflação", o preferido pela Reserva Federal (Fed) para analisar a evolução dos preços.

Quanto ao PIB, esperado para quinta-feira, os analistas esperam um crescimento de dois por cento a ritmo anualizado no segundo trimestre.

Por outro lado, são também esperados vários resultados trimestrais de empresas, como Johnson and Johnson, General Electric, Procter and Gamble, Lookeed Martin e Netflix, na terça-feira.

Hoje, o índice avançado dos principais indicadores dos EUA mostrou um recuo de 0,1% e dezembro, o 21.º consecutivo, mas bem abaixo dos meses anteriores e melhor do que os analistas esperavam.

"Isto vai no sentido de uma aterragem suave da economia" dos EUA, o que "motiva os investidores", interpretou Peter Cardillo, em declarações à AFpP.

Sobre a política monetária da Fed, os seus dirigentes "estão agora submetidos ao seu habitual período de silêncio" antes da reunião que vai decidir o futuro imediato da taxa de juro de referência, em 31 de janeiro, apontou Will Compernolle, da FHN Financial.

RN // RBF

Lusa/fim