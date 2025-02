Às 15:15 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,02% para 44.702,64 pontos e o Nasdaq subia 0,18% para 19.981,61 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,10% para 6.120,93 pontos.

Antes da abertura do mercado, foi anunciado que as vendas a retalho registaram em janeiro uma descida de 0,9% em relação ao mês anterior.

A bolsa de Nova Iorque fechou no 'verde' na quinta-feira, impulsionada por ganhos em algumas das grandes empresas do setor tecnológico e no meio de notícias sobre as tarifas que a administração Trump pretende impor e sobre a inflação nos Estados Unidos, que acelerou ligeiramente em janeiro.

