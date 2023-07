Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,39% para 34.721,86 pontos, mas o Nasdaq recuava 0,29% para 14.202,97 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,11% e estava em 4.517,80 pontos.

Pouco antes da abertura da bolsa, o Departamento do Comércio indicou que o consumo continuou a aumentar nos Estados Unidos em junho, com as vendas a retalho a subirem 0,2% em relação a maio, uma progressão menos acentuada do que era esperado, uma vez que os analistas antecipavam um aumento de 0,5%.

Em relação a junho de 2022, as vendas aumentaram 1,5%.

Os investidores seguem ainda atentos à divulgação de resultados trimestrais de empresas cotadas.

O Bank of America, segundo maior banco dos Estados Unidos, anunciou hoje que o seu lucro subiu 19% no segundo trimestre para 7,4 mil milhões de dólares (cerca de 6,57 mil milhões de euros).

Este valor supera os 6,2 mil milhões de dólares (5,51 mil milhões de euros) de lucros que o banco tinha alcançado no mesmo período do ano passado, um aumento que se deve essencialmente à subida das taxas de juro.

As ações do banco subiam 3,50% nos primeiros minutos da sessão em Wall Street.

