Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,09% para 33.649,23 pontos, mas o Nasdaq perdia 0,41% para 12.206,47 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,36% para 4.123,21 pontos.

As maiores descidas eram das matérias-primas (-0,96%), do imobiliário (-0,91%) e das financeiras (-0,82%).

Os bancos regionais, que na segunda-feira deram sinais de recuperação após a turbulência recente, voltaram hoje ao 'vermelho'. O PacWest perdia mais de 6% e o Western Alliance cerca de 5,5%.

Nas 30 cotadas que integram o Dow Jones, as maiores descidas eram as da Intel (-2,52%) e da Nike (-1,95%). Nas subidas, a Boeing destacava-se avançando 3,25% após ter sido anunciado que a Ryanair encomendou 150 unidades do modelo 737 MAX, num acordo que também prevê a opção de adquirir outros 150 aparelhos.

Segundo analistas, os dados sobre as trocas comerciais da China foram dececionantes para o mercado.

As exportações chinesas cresceram 8,5% em abril, para 295,4 mil milhões de dólares (268 mil milhões de euros), enquanto as importações caíram 7,9% para 205,2 mil milhões de dólares (187 mil milhões de euros), foi hoje divulgado.

Os investidores estão a acompanhar as negociações entre a Casa Branca e os legisladores republicanos sobre o teto da dívida norte-americana, um processo que se tem mantido num impasse.

EO (JPI) // EA

Lusa/fim