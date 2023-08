Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,20% para 35.632,27 pontos, mas o Nasdaq recuava 0,56% para 14.266,70 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,21% para 4.579,65 pontos.

Entre as 30 cotadas do índice Dow Jones, a Caterpillar liderava as subidas (5,97%) e a Salesforce surgia no topo das descidas (-0,95%).

Os investidores continuam a acompanhar a apresentação de resultados de empresas.

Antes da abertura do mercado, a farmacêutica Pfizer informou que obteve um lucro de 7.870 milhões de dólares (7.182 milhões de euros) no primeiro semestre, menos 56% face a idêntico período do ano passado, devido à queda das vendas de produtos contra a covid-19.

No segundo trimestre, o grupo farmacêutico alcançou um lucro de 2.327 milhões de dólares (-77%), depois de as suas receitas terem caído para 12.734 milhões de dólares (-54%).

A bolsa nova-iorquina encerrou a sessão anterior com uma subida modesta, mas completou o mês de julho com ganhos acumulados.

O índice S&P 500 ganhou 3% em julho, conseguindo ganhos pelo quinto mês consecutivo, o mesmo acontecendo com o Nasdaq, que avançou 3,8%.

No conjunto do mês, o índice Dow Jones avançou cerca de 3%.

