Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,37% para 33.849,84 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, perdia 0,58% para 12.083,38 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,42% e estava em 4.137,52 pontos.

Empresas como Abbott Labs, Baker Hughes, Travelers, Morgan Stanley e os bancos regionais Citizens Financial e U.S. Bancorp. divulgaram os seus resultados antes da abertura do mercado.

Por sua parte, a IBM e a Tesla devem publicar as suas contas trimestrais depois do encerramento da bolsa.

"O panorama dos resultados não é terrível, não indica que já estamos em recessão profunda (...). Mas indica claramente que não estamos num caminho de forte crescimento", disse a analista Tatjana Puhan, citada por The Wall Street Journal.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, as empresas com maiores perdas eram a Cisco (-2,93%) e a Walt Disney (-2,35%). Nas subidas destacava-se a Travelers (5,25%).

As ações da Netflix baixavam 5,15% após a empresa ter anunciado resultados na terça-feira, com um volume de negócios de 8.162 milhões de dólares.

EO // CSJ

Lusa/fim