Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,65% para 38.203,21 pontos e o tecnológico Nasdaq recuava 0,61% para 16.332,89 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma variação negativa de 0,59% e estava em 5.167,89 pontos.

Antes da abertura do mercado, três dos principais bancos norte-americanos - JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo - apresentaram os lucros relativos ao primeiro trimestre de 2024 e todos usaram o adjetivo "sólido" para explicar o seu resultado.

O maior banco dos Estados Unidos, o JPMorgan Chase, anunciou um lucro de 13.419 milhões de dólares (12.592 milhões de euros), mais 6% face ao mesmo período de 2023, um resultado que superou as previsões dos analistas, mas liderava as descidas no índice Dow Jones com uma queda de 3,92%.

O Wells Fargo apresentou uma queda no lucro em relação ao ano anterior (-7,45%), embora o resultado tenha superado as expectativas de Wall Street e os lucros do Citigroup também diminuíram (-27%). As ações do Wells Fargo baixavam 0,65% e as do Citigroup cediam 0,46%.

No índice Dow Jones, destacavam-se os ganhos da petrolífera Chevron (1,18%) e da tecnológica Apple (1,15%).

O preço do barril de petróleo do Texas WTI começou a negociar com uma subida de 2,06% para 86,77 dólares, à medida que aumenta a tensão no Médio Oriente.

