Às 14:20 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,24% para 38.813,05 pontos e o Nasdaq recuava 0,85% para 15.989,56 pontos.

O índice alargado S&P 500 cedia 0,69% para 5.114,77 pontos.

"Esta semana, muito preenchida com publicações económicas, termina com mais dados, principalmente os preços da importação, que aumentaram 0,3% em fevereiro", salientou Patrick O'Hare da Briefing.com, citado pela AFP.

Os preços da exportação também aumentaram 0,8% no mês passado, de acordo com os dados oficiais.

O índice de preços no consumidor CPI, divulgado na terça-feira dava conta de uma taxa de inflação homóloga de 3,2% em fevereiro e o índice de preços no produtor divulgado na quinta-feira assinalava um aumento mensal de 0,6%.

Estes números surgem antes da reunião da próxima semana do banco central norte-americano, que deve deixar as taxas de juro inalteradas no nível mais alto em mais de 20 anos. O mercado espera agora que as taxas de juro comecem a descer em junho ou julho.

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos subia ligeiramente para 4,31%, contra 4,29% na véspera.

Entre as 30 cotadas do índice Dow Jones, a 3M liderava as subidas (1,36%) e, em sentido contrário, destacavam-se as descidas da Microsoft (-1,86%) e da Amazon (-1,60%).

Fora do Dow Jones, a empresa de 'software' Adobe recuava quase 13%, após ter divulgado resultados trimestrais que foram considerados dececionantes.

EO // EA

Lusa/fim