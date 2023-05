Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,17% para 33.036,33 pontos e o tecnológico Nasdaq avançava 1,03% para 13.109,80 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,56% para 4.229,00 pontos.

O mercado continua na esperança de ver aprovado no Congresso o acordo sobre o limite máximo da dívida dos Estados Unidos, após ter sido alcançado no fim de semana um compromisso nesse sentido entre a Casa Branca e os republicanos.

Na segunda-feira, o Presidente norte-americano, Joe Biden, mostrou-se otimista quanto à possibilidade de o Congresso aprovar esta semana o acordo, evitando que o país entre em incumprimento.

Biden disse ter conversado com vários membros do Congresso e com o líder da minoria republicana no Senado, Mitch McConnell, entre outros.

Por setores, os maiores ganhos em Wall Street eram os do tecnológico (1,91%) e de bens não essenciais (1,38%), enquanto as maiores perdas eram as da energia (-1,48%).

O fabricante de 'chips' Nvidia (5,58%) superou na abertura do mercado um bilião de dólares de capitalização bolsista, juntando-se a uma lista que inclui empresas como a Apple, a Microsoft e a Alphabet.

As ações da Nvidia têm disparado desde que no passado dia 24 de maio a empresa anunciou um lucro líquido de 2.043 milhões de dólares (1.899 milhões de euros) no primeiro trimestre do seu exercício fiscal, um aumento de 26% em relação ao mesmo período do ano anterior.

